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En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Néstor Agustín Copa, referente musical en la provincia de Santa Cruz.

El joven músico riogalleguense fue uno de los pioneros del rap en la provincia, figura del hip hop y del hardcore regional con la banda Blade.

Falleció en el Hospital Regional Río Gallegos, donde se encontraba internado.

Tras confirmarse su fallecimiento, rápidamente las redes sociales se colmaron de publicaciones reconociendo su aporte al desarrollo musical en la región.

“Gracias por todo lo que hiciste por el hip hop en Gallegos, por ser pionero y referente de la cultura.. te debemos mucho.. te vamos a extrañar hoy y siempre. Respeto absoluto a las leyendas.. esto no es lluvia”, expresó Franco Vellio.

Por su parte, Marcos Nahuelguer manifestó: “Muchos/as hemos tenido historias con el gran Néstor Agustín Copa porque así son los grandes, a todos nos dejan algo. Sólo agradezco a la vida haberte conocido amigo, haber soñado y reído con vos, haber compartido charlas, haber escuchado música en noches interminables, habernos dicho en la cara el respeto y el afecto que compartíamos. SIEMPRE vas a estar, porque los grandes no se van NUNCA !”.

“Te fuiste nomas viejo amigo, años de amistad compartiendo este sentimiento por el Hardcore, las miles de anécdotas vividas… puras cagadas nos mandábamos a veces jajaja… te voy a extrañar”, compartió el usuario Yuyo de madrugada.