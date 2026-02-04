Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de Río Gallegos necesita viajar a Tucumán y no cuenta con medios económicos para hacerlo.

Se trata de Gabriela, una mujer que en enero migró a la capital provincial en busca de trabajo, dejando a sus hijos a cargo de la abuela Tomasa del Tránsito.

Este miércoles, la mujer, que tenía pancreatitis, falleció. Dado que ella se encontraba a cargo de una joven de 27 y un adolescente de 17 años, es de suma importancia que Gabriela pueda trasladarse.

Cabe mencionar que la hija mayor tiene artritis, osteoporosis y hernia de hiato por lo cual utiliza sonda.

En este contexto y ante la imposibilidad de costear un pasaje para viajar, Gabriela apela a la solidaridad de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias Gaby.1089 o comunicándose al 3812-425038.