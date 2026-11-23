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El Hospital Regional de Río Gallegos realizará este martes 24 y miércoles 25 de noviembre una nueva edición del Concierto de Cámara. Las presentaciones comenzarán a las 9:30 en el Hall Central y estarán abiertas a pacientes, familiares, trabajadores de la salud y a toda la comunidad.

La propuesta es impulsada por Músicos Solidarios de Río Gallegos junto con la red Música para el Alma. Participarán artistas locales de la Sinfonietta y el Ensamble Vocal, agrupaciones de la Escuela Provincial de Orquestas y Coros, además del Ensamble de Charangos.

El flyer del encuentro.

Además de los conciertos en el hall, los músicos recorrerán distintas salas y servicios del hospital para acercar sus interpretaciones a las personas internadas. La iniciativa busca ofrecer un momento de calidez y compañía a quienes atraviesan tratamientos o permanecen en el centro de salud.

La actividad propone que la música llegue también a quienes no pueden acercarse al espacio común del hospital, y suma una instancia de encuentro para familiares y personal de salud.