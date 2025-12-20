CON LA PRESENCIA DE PAPÁ NOEL

El Gobierno de Santa Cruz invita a un encuentro en familia para celebrar en víspera de Navidad.

El evento central será la entrega gratuita de sauces y álamos que se realizará este lunes desde las 18:30 en Casa de Gobierno, sita en Alcorta 231.

Además, Papá Noel estará presente para recibir a los más chicos, la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” interpretará villancicos y música popular y se contará con la presencia del Coro Orkeke.

Habrá un arco de globos y entrega de golosinas para niños y niñas.