La provincia de Santa Cruz atraviesa uno de los temporales más fuertes del año, con un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ráfagas que podrían alcanzar entre 120 y 130 km/h afectan a varias localidades y obligaron a suspender clases, reforzar guardias médicas y limitar actividades al aire libre.

En una jornada marcada por el viento extremo, la encargada del Servicio Meteorológico Nacional, Nelly Guenchur, confirmó la magnitud del fenómeno en el norte patagónico mediante un dato que encendió las alarmas: “Comodoro Rivadavia acaba de pasar las ráfagas de 155 km/h.”, dijo en dialogo con LU12 AM680.

Impacto regional: ráfagas violentas y cortes de energía

Huenchur explicó que la situación es “extraordinaria” tanto por la extensión del área afectada como por la duración del viento, que se mantendrá intenso hasta la medianoche.

En el norte de Santa Cruz, localidades como Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras se encuentran en alerta roja, con probabilidades de experimentar ráfagas tan fuertes como las registradas en Comodoro Rivadavia. En El Calafate, durante la mañana se reportaron registros de 110 a 115 km/h, aunque con una disminución progresiva hacia la tarde. Para Río Gallegos y el sector costero, la situación se volverá más crítica después del mediodía, cuando se prevé el pico máximo de intensidad.

Medidas de prevención y recomendaciones oficiales

El Gobierno provincial y los municipios implementaron diversas medidas para minimizar riesgos:

Suspensión total de clases en todos los niveles.

Cierres preventivos de parques, paseos y edificios públicos.

Refuerzos en guardias médicas y de Defensa Civil.

Recomendación estricta de no circular por rutas salvo emergencia.

Guenchur remarcó que los alertas buscan promover la prevención y no sembrar temor: “Si podemos no salir, mejor. En una provincia con rutas extensas, quedar varado con ráfagas de 120 km/h no es seguro.”

Entre las recomendaciones clave se incluyen asegurar objetos sueltos, evitar transitar en zonas arboladas, mantenerse informado por los canales oficiales y suspender actividades recreativas al aire libre.

El tiempo mañana: baja el viento y vuelve la normalidad

A pesar de la severidad del temporal, la meteoróloga llevó tranquilidad al adelantar que mañana el panorama será más favorable. “Seguramente vamos a estar con alerta amarilla. No creo que lleguemos a naranja y, si ocurre, será por pocas horas”, sostuvo.

El miércoles se espera una disminución notable de la intensidad del viento, con ráfagas más moderadas y sin la persistencia que marca la jornada actual. Para el jueves, el descenso será aún mayor, anticipando un fin de semana largo frío pero sin viento intenso.