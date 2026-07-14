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Una densa capa de niebla cubre Río Gallegos durante las primeras horas de la madrugada y se espera que regrese al caer la noche de este martes 14, generando una marcada reducción de la visibilidad en calles, avenidas y los accesos a la capital provincial.

Las calles con poca visibilidad. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se debe a la combinación de humedad en superficie, vientos calmos y temperaturas cercanas al punto de rocío, condiciones que mantienen la masa de aire húmeda sin dispersarse. Se trata de una niebla de tipo radiativo, que suele concentrarse entre la madrugada y el amanecer, y volver a formarse al descender las temperaturas nocturnas.

Autos en las calles. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL.

Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad alertó que la visibilidad en la Ruta Nacional 3, tanto hacia el norte como hacia el sur, así como en la Ruta 40 y los caminos vecinales, puede descender a menos de 200 metros en los tramos más afectados. Recomendaron a los conductores reducir la velocidad al mínimo, encender las luces bajas y las antiniebla —sin usar luces altas, ya que reflejan la humedad y empeoran la visión— y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

Así amaneció la localidad. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL.

Policía de Santa Cruz también advirtió sobre situaciones de riesgo en los ingresos a la ciudad, donde ya se registraron demoras en el tránsito pesado y algunos vehículos detenidos al costado de la calzada a la espera de mejores condiciones. Hasta el momento no se reportaron accidentes graves, pero se intensificaron los recorridos de monitoreo.

Las autoridades estiman que la niebla podría disiparse parcialmente durante las horas centrales del día, pero volverá a presentarse desde el atardecer. Se sugiere consultar las actualizaciones en los canales oficiales antes de realizar viajes por la zona.