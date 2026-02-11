Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Unos días antes de que finalizara el 2025, Javier Chaves subió a su bicicleta y comenzó a pedalear con un único pero significativo objetivo: unir Bolívar con las Islas Malvinas.

En los hangares en Puerto San Julián.

Desde hace varios días se encuentra en la provincia de Santa Cruz, donde pasó por Caleta Olivia, Tres Cerros y Puerto San Julián.

“Fueron unas horas donde tuve las cuatro estaciones climáticas: lluvia, frío, viento y nieve en un momento, con muy bajas temperaturas”, contó al medio Que Pasa Bolívar. En ese lapso, dijo, pasaron de “tener 36 o 38 grados a tener 5 grados o 0 grados”, lo que lo llevó a decidir continuar hasta Comandante Luis Piedrabuena, donde se quedó para reabastecerse de víveres y repuestos para la bicicleta.

Eduardo Chorrero, presidente del centro de veteranos, junto a Javier Chaves.

Ya en la capital santacruceña tuvo la oportunidad de conocer a Eduardo Chorrero, Raúl Vásquez, Andrés Fernández Cabral y Alfredo Tarcaya, veteranos de guerra que residen en Río Gallegos. También recorrió la sede de la Asociación Centre de Veteranos de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega.

“La intención de esta travesía es no olvidarnos de las Malvinas y honrar a nuestros veteranos que tenemos presentes y también a los que quedaron en las islas. Recordarle siempre al pueblo argentino que ellos están presentes y que las Malvinas son argentinas”, manifestó Chaves a La Opinión Austral.

Esperando que el seguro de asistencia médica llegue en tiempo y forma, el bolivarense estaría abordando el avión a Malvinas este sábado.