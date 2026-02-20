Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un corte de energía se registró esta tarde-noche en distintos sectores de Río Gallegos y sorprendió a un considerable número de vecinos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, la interrupción del suministro se extendió desde la avenida San Martín hasta el barrio Belgrano inclusive. En la Salida 3, el servicio se vio afectado cerca de las 19 horas.

Por el momento, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido.