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Un nuevo incendio se registró este lunes por la noche en el vaciadero municipal de Río Gallegos. El foco ígneo se inició alrededor de las 21:30 y generó una importante columna de humo y llamas que pudo observarse desde distintos sectores. Tras el alerta de los vecinos, una dotación de Bomberos acudió al lugar y trabajó para controlar el fuego.

De acuerdo con los primeros testimonios, al momento de advertirse el incendio no se observaba personal municipal trabajando en el predio para intervenir ante la emergencia. Esta situación volvió a poner en discusión las condiciones en las que funciona el basural y las tareas de mantenimiento, vigilancia y prevención que corresponden a la gestión municipal.

Bomberos intervino tras el alerta de los vecinos para controlar las llamas.

El episodio se produce pocos días después de otro incendio ocurrido el pasado 2 de noviembre, cuando las llamas obligaron a desplegar un operativo para evitar que el humo avanzara hacia los sectores cercanos. En aquella oportunidad, trabajadores municipales utilizaron maquinaria y camiones para contener el fuego desde las primeras horas de la mañana. Tras ese incidente, Ezequiel Acevedo, responsable del predio, había señalado que el origen del fuego podría estar vinculado a una acción intencional y manifestó que los focos se habrían “generado seguramente con alguna intención maligna”.

Sin embargo, la reiteración de estos episodios vuelve a poner en primer plano una problemática que excede los incendios. La voladura constante de residuos, los malos olores y la contaminación de los campos cercanos forman parte de los reclamos que vecinos y sectores afectados mantienen desde hace tiempo.

El nuevo foco ígneo reaviva los cuestionamientos sobre el estado del vaciadero municipal y la necesidad de implementar medidas sostenidas de control, mantenimiento y prevención. Mientras los incendios se repiten, persisten los reclamos por una problemática ambiental que requiere respuestas concretas y soluciones de fondo para Río Gallegos.