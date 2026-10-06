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Con la llegada de Halloween y la cercanía del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, protectoras de animales pidieron extremar las precauciones con los gatos, en especial aquellos de pelaje negro o blanco. En Río Gallegos, vecinos difundieron recomendaciones para evitar que permanezcan sin supervisión en el exterior y para reforzar los controles ante solicitudes de adopción.

La advertencia se relaciona con antiguas supersticiones que atribuyen distintas características a los felinos según el color de su pelo. A partir de esas creencias, algunas organizaciones señalan que durante octubre pueden existir situaciones de maltrato, sustracción o utilización en prácticas rituales.

Desde el grupo de Facebook Amigos de 4 Patas, Río Gallegos, compartieron un mensaje dirigido a los propietarios y rescatistas de la ciudad. “Octubre no es solo Halloween. Si tenés gatos blancos o negros, este mes evitá que salgan. Si buscan adoptar, tené cuidado. Pueden ser secuestrados para sacrificios, rituales o supersticiones. Ellos también sienten e importan”, expresaron.

Qué medidas recomiendan

Se aconseja mantener a los mascotas dentro de las viviendas durante la noche y evitar que circulen solos por la vía pública, como así también prestar atención ante personas desconocidas que manifiesten un interés inusual por conseguir ejemplares de determinadas características.

La recomendación se extiende a cualquier adopción. Antes de entregar un cachorro o un adulto, se sugiere conocer al postulante, consultar dónde vivirá, evaluar las condiciones del domicilio y realizar un seguimiento posterior.

La Asociación “Juana ACPRA”, de Río Negro, difundió igualmente un llamado a la prevención. “No queremos generar pánico, pero sí prevenir. Lamentablemente, existen personas que utilizan animales para prácticas de maltrato y rituales, y por eso creemos que es fundamental tomar recaudos”, señalaron sus integrantes en redes sociales.

Además, remarcaron que una entrega responsable requiere conocer previamente a quien recibirá al ejemplar: “Si tenés bebés en adopción, por favor no se los entregues a cualquiera. Hacé preguntas, conocé a la persona, verificá dónde va a vivir el animal y, si es posible, realizá un seguimiento posterior”.

Los gatos negros y blancos son el foco de las recomendaciones difundidas por organizaciones protectoras durante octubre.

El antecedente que conmocionó a Río Gallegos

La capital santacruceña registra un episodio ocurrido en 2015 que todavía forma parte de las referencias locales cuando se habla de posibles prácticas rituales con animales.

En aquella oportunidad, fueron encontrados la cabeza y miembros de un perro junto a copas y botellas de bebidas alcohólicas, dispuestos sobre una bandera en honor al Gauchito Gil. El hallazgo provocó conmoción entre los vecinos.

La advertencia también alcanza a los perros

Aunque el foco está puesto principalmente en los gatos, las protectoras incluyen dentro de sus recomendaciones a otros animales, entre ellos perros, especialmente cachorros de color negro o blanco.

La advertencia también alcanza a los perros, especialmente cachorros de pelaje negro o blanco, ante posibles situaciones de maltrato o sustracción.

El pedido apunta a evitar cualquier entrega sin controles y a reducir las posibilidades de abandono, sustracción o maltrato. “Los animales no son objetos, no son amuletos, no traen mala suerte y mucho menos deben ser utilizados para satisfacer creencias o prácticas que impliquen sufrimiento”, subrayaron desde “Juana ACPRA”.

Las organizaciones remarcan que las medidas de resguardo no deberían limitarse a octubre. Ante una situación sospechosa, aconsejan no permanecer indiferentes y recurrir a las autoridades u organismos correspondientes.