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La comunidad de Río Gallegos vuelve a movilizarse por Giovanni, un bebé de un año que atraviesa un delicado cuadro de salud y necesita realizarse estudios renales urgentes para mejorar su calidad de vida. Ante la situación, su familia impulsa una rifa solidaria para afrontar los gastos que demanda su tratamiento.

“Giovanni está con fiebre desde el lunes a la madrugada y le van a hacer un estudio de riñón”, contó Natalia Benítez, su mamá, en diálogo con La Opinión Austral.

Un cuadro complejo desde el nacimiento

Giovanni nació con mielomeningocele, una forma grave de espina bífida, un defecto congénito que afecta el desarrollo de la columna vertebral y el sistema nervioso. Su diagnóstico se conoció al momento del nacimiento, tras completar las 40 semanas de gestación.

A pocas horas de vida, debió ser sometido a una cirugía de urgencia y, semanas después, a una segunda intervención para la colocación de una válvula debido a una hidrocefalia asociada. Desde entonces, su evolución ha requerido controles permanentes con múltiples especialistas y en agosto de 2025, el pequeño ya habia tenido que ser derivado a Buenos Aires para que le hagan un cateterismo para que pueda hacer pis correctamente.

Actualmente, su condición impacta directamente en funciones vitales como el sistema urinario e intestinal por lo que hoy, su familia vuelve a apelar a la solidaridad para atravesar una nueva etapa crítica.

Rifa solidaria y pedido de ayuda

Frente a este escenario, la familia organiza una rifa solidaria para cubrir gastos médicos que implican los estudios.

El valor del número es de $10.000 y el premio es de $100.000

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias gioillesca. También se encuentra disponible el teléfono de contacto 2966-708296 para quienes quieran obtener más información o participar de la rifa.