Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Río Gallegos, y anunció que se espera una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C.

Durante la tarde, la temperatura será de 14°C. El viento soplará desde el Suroeste (SO) con velocidades de entre 42 y 50 km/h, acompañado por ráfagas fuertes de entre 88 y 97 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10-40%, con posibilidad de chaparrones.

Por la noche, el termómetro descenderá a 8°C. El viento mantendrá dirección Suroeste, con velocidades de entre 51 y 59 km/h y ráfagas que nuevamente alcanzarán entre 88 y 97 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10-40%, en un cierre de jornada que se espera ventoso.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la temperatura máxima para este sábado alcanzará los 14°C, registrada entre las 15 y las 18 horas. La jornada se mantendrá con cielo parcialmente nublado y vientos persistentes desde el Oeste, que circularán con velocidades que oscilarán entre 47 y 94 km/h, según la hora del día.

Las ráfagas más intensas, de hasta 94 km/h, se esperan durante la tarde.

El índice de radiación UV será entre 3 y 4 (Medio) durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda una protección solar moderada si se realizan actividades al aire libre.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

De acuerdo con Windguru, la temperatura se mantendrá entre 13°C y 11°C durante la tarde del sábado. El viento continuará siendo el protagonista, con velocidades sostenidas de entre 28 y 34 nudos (aproximadamente 52 a 63 km/h).

Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 15 y las 18 horas, alcanzando entre 49 y 51 nudos, es decir, 91 a 94 km/h, manteniendo el carácter ventoso típico de la región en esta época del año.