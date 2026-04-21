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La ciudad de Río Gallegos suma un nuevo cierre comercial que genera preocupación en el sector gastronómico y entre los vecinos. Se trata de La Compañía, una reconocida casa de vinos, comidas y delicatessen ubicada en la esquina de San Martín y Zapiola, que anunció el cese definitivo de sus actividades.

La noticia fue confirmada por los propios dueños a través de una historia publicada en Instagram, donde compartieron un mensaje de despedida dirigido a clientes, amigos y colaboradores.

“La Compañía cierra sus puertas. Gracias a todos los que fueron parte de este camino: clientes, amigos, equipo y cada persona que eligió este espacio. Fue un ciclo lleno de momentos, encuentros y aprendizaje. Hoy toca cerrar esta etapa, pero nos llevamos todo lo construido. ¡Gracias por haber sido parte!”, expresaron.

El cierre sorprendió a gran parte de la comunidad, ya que el local mantenía una agenda activa en redes sociales y continuaba organizando eventos con shows en vivo de músicos locales, lo que hacía pensar en una continuidad del emprendimiento.

Durante su funcionamiento, La Compañía se consolidó como un punto de encuentro en Río Gallegos, combinando gastronomía, vinos y propuestas culturales en un mismo espacio.

FOTOS: LA OPINIÓN AUSTRAL

La Opinión Austral pudo saber que la grave crisis económica que impacta tanto en la ciudad de Río Gallegos, como en el resto de la provincia y en el país, fue la clave del cierre. Este caso reciente de La Companía se suma a la gran cantidad de empresas y comercios que “han bajado sus persianas” mientras sigue creciendo el número de desocupados.