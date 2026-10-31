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Este 31 de octubre, el Grupo La Opinión Austral celebró Halloween junto a los vecinos de Río Gallegos. Brujas, fantasmas, payasos y diablitos pasaron por las oficinas ubicadas en Zapiola 35, preguntaron “¿Truco o trato?” y recibieron sus caramelos. También Pennywise, Scarface, Coraline, Freddy Krueger, Merlina y Chilindrina, entre otros personajes, disfrutaron de una tarde diferente acompañados de su familia o amigos.

Los “monstruos” que visitaron La Opinión Austral

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EN ESTA NOTA Grupo La Opinión Austral halloween

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