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Este 31 de octubre, el
Grupo La Opinión Austral celebró Halloween junto a los vecinos de Río Gallegos. Brujas, fantasmas, payasos y diablitos pasaron por las oficinas ubicadas en Zapiola 35, preguntaron “¿Truco o trato?” y recibieron sus caramelos. También Pennywise, Scarface, Coraline, Freddy Krueger, Merlina y Chilindrina, entre otros personajes, disfrutaron de una tarde diferente acompañados de su familia o amigos. Los “monstruos” que visitaron La Opinión Austral
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