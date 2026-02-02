Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El músico folclórico, David Andrade, falleció este lunes, según informó la familia del cantante a través de las redes sociales. Desde hacía unas dos semanas se había solicitado una cadena de oración, ya que había vuelto a ingresar a terapia intensiva en la Clínica Cruz del Sur.

Andrade también era muy conocido en Río Gallegos, donde se había radicado durante muchos años. Supo presentarse en una infinidad de acontecimientos culturales, tanto en la provincia de Santa Cruz como a nivel nacional.

Este lunes, fueron muchos los mensajes en las redes sociales recordándolo, tanto como músico y persona. En sus presentaciones siempre solía rendir homenaje la música patagónica y sus principales referentes, como el eterno Hugo Giménez Agüero.

El músico había tenido un infarto.

El desenlace lamentablemente era inminente. “Me dirijo a ustedes con el fin de proporcionar una actualización sobre el estado de salud de mi padre, David Andrade, debido a la cantidad de personas que han preguntado sobre su condición. Desafortunadamente, su estado es crítico y se encuentra en cuidados intensivos con asistencia respiratoria. Los eventos que llevaron al infarto han provocado daños irreversibles en su salud, por lo que solicito oraciones y apoyo espiritual en este momento. Agradezco profundamente el interés y la preocupación de todos, y les pido disculpas por no poder responder personalmente cada mensaje“, había escrito recientemente Aylen Andrade, hija del músico.

Este lunes se confirmó la peor noticia.

Su trayectoria

David era compositor e intérprete vinculado profundamente al folclore y a la música regional patagónica. Nació en Comodoro Rivadavia, se crio en Caleta Olivia y residió desde hace muchos años en Río Gallegos. A lo largo de su carrera ha trabajado tanto en escenarios locales como en ámbitos nacionales y regionales, enfocándose en la difusión de la identidad musical de la Patagonia.

Desde la Coordinación de Culto Interreligioso de Caleta Olivia expresaron el pesar por el fallecimiento de David Andrade.

Andrade había editado al menos diez discos a lo largo de su carrera, muchos de ellos con un fuerte contenido cultural y regional. Uno de sus proyectos más destacados es el disco “Tributo a la Patagonia”, que recopila obras emblemáticas de músicos y compositores patagónicos.

Este material se presentó en importantes espacios musicales y escenarios en diversas provincias y países vecinos, consolidando su trabajo como voz y difusor del folclore sureño. La música y la cultura pierde un gran exponente.