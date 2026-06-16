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La Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) dio a conocer este martes el fallecimiento de Patricia Lemarchand, estudiante de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la UARG, quien atravesaba una delicada enfermedad.

A través de un comunicado, la casa de altos estudios expresó su profundo pesar por la pérdida de la vecina y madre y transmitió sus condolencias en este difícil momento “a familiares, amigos, compañeros, docentes y nodocentes que la conocieron y compartieron su trayecto en la Universidad”.

El velatorio de Patricia se realiza este martes 16 de junio en Cochería del Sur (Ameghino 302), en Río Gallegos, de 13 a 14:30 horas. La noticia provocó numerosas muestras de dolor y mensajes de despedida en las redes sociales.

“Es triste! Mí compañera de carrera tuvimos grandes momentos con ella en los talleres de prácticas asistenciales”; “Mis condolencias a toda su familia y muy especial a Samuel y su pequeña hija…”; “Mi compañera!! Mis condolencias a la familia!!”; “Mis condolencias por tan terrible pérdida”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron la tristeza de la comunidad universitaria ante su partida.