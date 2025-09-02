Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz lamentó en sus redes sociales el fallecimiento de la Oficial Ayudante Valeria Isabel Durán, con prestación de servicios en la División Comisaría Séptima de Río Gallegos.

“Rogamos a Dios por su eterno descanso y pedimos fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la fuerza en sus redes sociales. Valeria fue hallada muerta la noche de este 1 de septiembre, en circunstancias que todavía se investigan, aunque la principal hipótesis sostiene que se habría quitado la vida.

“Una hermosa persona, quien la conoció sabe de lo que hablo. Alegre, predispuesta, amable, siempre tendiendo una mano al de al lado… Una gran mujer, 28 años, madre de un bebito de 3, hija, hermana y amiga… Te recordaremos de la mejor manera. Dios te tenga en sus brazos. Fortaleza a su familia y seres queridos. Q.E.P.D.”, fue uno de los comentarios del triste posteo.

Tal como lo informó La Opinión Austral, fue en la noche del lunes, cerca de las diez de la noche cuando se conoció el hallazgo de Durán en su domicilio emplazado en el corazón del barrio San Benito en la periferia de Río Gallegos.

En la vivienda ubicada sobre la Calle 11, entre las intersecciones de 40 y 42, fue donde encontraron a Durán. Según pudo saber este diario, a través de los primeros testimonios recabados, la oficial ayudante había regresado a las funciones en la Comisaría Séptima el mismo lunes, tras el receso.

Sus compañeros la vieron en la guardia y no notaron nada raro. “Es lo que más llamó la atención” reveló una fuente consultada. En el mismo sentido, se pudo saber que la agente de la fuerza de seguridad atravesaba graves problemas económicos.

Un móvil policial cortando el paso en la calle del suceso. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien la principal hipótesis que se maneja es que Duran habría atentado contra su propia vida con el arma reglamentaria, por estas horas se espera el resultado de la autopsia que se realizará en las instalaciones de la Morgue Judicial, emplazada en el pasaje Kennedy. El arma fue secuestrada a la espera de ser peritada.

En la morada intervino el personal de la Seccional Séptima y Criminalística, con el fin de realizar las diligencias correspondientes. Además, integrantes de la alta plana de la Policía de Santa Cruz llegaron a supervisar las tareas y acompañar a los seres queridos de la oficial ayudante.

*Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.