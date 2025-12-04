Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento del Dr. Jorge Hugo Corbella, hecho que genera profunda tristeza en la comunidad educativa de Santa Cruz, especialmente en la localidad de Río Gallegos.

Jorge era Doctor en Ciencias Geológicas y dedicó su trayectoria al estudio de la historia volcánica de amplias zonas de la Patagonia extrandina, sus volcanitas y enclaves. Desarrolló investigaciones en las universidades de París, Salamanca, Roma y Sydney, además de trabajar en los museos de Ciencias Naturales de Madrid y en el Australian Museum.

También fue investigador del CONICET y se desempeñó como profesor de Mineralogía y Petrología en la Universidad de Oriente, Venezuela. Asimismo, integró equipos de investigación, asesoramiento y dirección de proyectos en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde impulsó numerosos programas vinculados al sector austral del país.

Junto a su esposa, Hebe, publicó el libro de divulgación “El Parque Volcánico Pali Aike Patagonia Austral”, entre otros textos. La sociedad lo reconoció por su aporte durante la crisis provocada por la erupción del volcán Hudson en 1991.

Desde la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA lamentaron su partida y expresaron sus condolencias a familiares y amistades en este momento difícil: “La UARG acompaña a Hebe, su compañera de investigaciones y de la vida, y a toda la comunidad universitaria que lo recuerda con gran respeto y cariño”, indicaron en una publicación.