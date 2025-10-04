Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido periodista deportivo de Río Gallegos, José “Pepe” Mallo, falleció este sábado 4 de octubre a los 67 años tras sufrir una enfermedad respiratoria que lo mantuvo entubado por neumonía bilateral, causando un profundo pesar en la prensa local y regional. Su partida también enluta al ámbito del boxeo, disciplina en la que se desempeñaba como jurado.

Con una trayectoria marcada por la pasión y el compromiso, Mallo trabajó alrededor de diez años en LU12 AM680 y cumplió funciones en La Opinión Austral. Además, llegó a ser director de LU14 y colaboró con diversos medios destacados de la capital santacruceña. Su voz y su conocimiento del deporte dejaron una marca imborrable entre colegas y oyentes.

José “Pepe” Mallo junto a sus colegas Elio Mayorga y Jorge Coronel.

Desde La Mesa de Deportes Radio manifestaron su pesar con un sentido mensaje en redes sociales: “Hoy se nos fue un amigo, periodista deportivo José Pepe Mallo. Q.E.P.D.”

El Grupo La Opinión Austral acompaña en este momento de dolor y envía sus condolencias a la familia, los amigos y compañeros de quien fuera un profesional respetado y apasionado por su labor. El querido vecino será velado este domingo en la Cochería Rams de Río Gallegos, a partir de las 14 horas.