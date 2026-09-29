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El fallecimiento de Liliana Zurutuza generó una profunda conmoción en Río Gallegos. La vecina murió luego de atravesar una larga enfermedad y recibió el reconocimiento de la comunidad por su trayectoria en APPADI (Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado).

Liliana era nieta de Miguel Antonio Zurutuza, conocido como “el Vasco Zurutuza”, trabajador rural y dirigente obrero que protagonizó junto a Antonio Soto las huelgas patagónicas de 1921 y 1922 en Santa Cruz. Tras la represión militar, logró escapar hacia Chile.

Durante años, integró la Comisión Directiva de APPADI y ocupó la presidencia de la entidad. Desde la organización destacaron su labor y compartieron un mensaje en redes sociales para despedirla.

“Dejó una huella significativa a través de su compromiso, su dedicación y el acompañamiento constante a nuestra institución y a las personas que forman parte de ella. Valoramos y agradecemos profundamente todo lo que brindó, el tiempo compartido y cada aporte realizado a lo largo de su camino en nuestra querida institución”, remarcaron.

Liliana Zurutuza integró durante años la Comisión Directiva de APPADI y también estuvo al frente de la institución.

Asimismo, indicaron que “en este momento de tristeza, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un cálido abrazo a toda su familia y seres queridos, acompañándolos y deseándoles mucha fortaleza para atravesar esta dolorosa pérdida”.

En el cierre del mensaje, expresaron: “Gracias, Liliana, por todo lo que fuiste y por todo lo que dejaste en nosotros. Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Que descanses en paz“.