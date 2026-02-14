Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 14 de febrero se conoció la triste noticia del fallecimiento de María Guillermina Cárcamo, querida vecina de Río Gallegos y madre del legislador Eloy Echazú. A través de las redes sociales, la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz hizo llegar a Echazú y a su familia “un mensaje de acompañamiento ante tan sensible pérdida“.

El Cuerpo Legislativo cerró el comunicado con sentidas palabras dirigidas al diputado provincial por el pueblo de Río Gallegos: “Condolencias y respeto en este momento de duelo“.

El intendente de la capital santacruceña, Pablo Grasso, junto a autoridades municipales, también lamentaron la muerte de María: “En este momento de inmenso dolor, acompañamos con respeto y afecto al legislador provincial y a toda su familia, abrazándolos fraternalmente y deseando que el amor de quienes los rodean sea sostén y fortaleza ante tan irreparable pérdida. Elevamos una oración por su eterno descanso”.

Su partida rápidamente generó reacciones de pesar en diversas plataformas. Entre los mensajes de apoyo hacia Eloy se destacaron comentarios como: “Mis más sentido pésame, fuerza a vos y familia”; “Q.E.P.D. Mi más sentido pésame, mucha fuerza”; y “Un gran compañero. Mis condolencias”; entre otros.