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Distintos grupos de proteccionistas y rescatistas de Río Gallegos solicitaron ayuda a través de las redes sociales para mejorar las condiciones de vida de varios perros rescatados. Los pedidos incluyen donaciones de alimento, elementos para su cuidado y recursos para afrontar tratamientos médicos.

Gorda consiguió un hogar de tránsito y necesita elementos para su cuidado

Desde “Valentín en cada Huella” compartieron la historia de Gorda, una perra adulta que pasó mucho tiempo en la calle y que finalmente consiguió un lugar de tránsito provisorio. “Hoy, por fin, tiene la posibilidad de estar en un tránsito provisorio”, señalaron.

Para garantizar su comodidad durante esta etapa, solicitaron una cucha en buen estado, alimento balanceado y un sponsor de peluquería canina.

“Después de tantas noches a la intemperie, Gorda merece un poquito de comodidad, cuidado y amor. ¿Nos ayudás a que esta oportunidad sea posible? Todo aporte suma y compartir también ayuda muchísimo”, expresaron.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la agrupación a través de sus cuentas de Facebook o Instagram.

Gordita necesita un carrito para recuperar su movilidad

Por otra parte, la rescatista Belén Quiroga difundió en el grupo de Facebook “Amigos de 4 patas, Río Gallegos” la situación de Gordita, una perra de 28 kilos que sufrió un osteosarcoma en una de sus patas y vivió durante mucho tiempo en la calle.

“Con mucha ayuda, amor y paciencia logramos estabilizarla y pudieron amputar su pata”, contó. A su vez, indicó que la perra recibe atención de los veterinarios Guillermo N. Basualto y Carla G. Muñoz.

Actualmente, Gordita presenta dificultades para desplazarse debido a una lesión en una de sus patas delanteras. “Es una perra de tamaño grande, pesa 28kg y se torció su patita delantera por lo que le cuesta mucho movilizarse, casi no puede hacerlo”, explicó Quiroga.

Imagen ilustrativa del carrito ortopédico que necesita Gordita para facilitar sus movimientos y ayudarla a incorporarse.

Ante esta situación, necesita un carrito ortopédico que le permita incorporarse y recuperar parte de su movilidad. La rescatista reconoció que conseguir uno puede resultar complicado debido a que debe adaptarse a sus patas delanteras, por lo que también pidió colaboración para construirlo o recibir uno usado en buenas condiciones.

Quienes puedan ayudar tienen que comunicarse con Belén Quiroga al 2966-764548.

Rescataron a cinco cachorritos en un campo

Otro pedido de colaboración fue compartido por Sol de Damián, quien informó en el mismo grupo de Facebook que el miércoles 7 de octubre recibió a cinco cachorritos que habían sido encontrados en medio del campo.

Los animales, de pelaje negro, estaban llenos de parásitos, por lo que fueron trasladados a una veterinaria para recibir atención. La rescatista mencionó igualmente que acudió con una gata que tenía una fractura y otra perra rescatada.

“Fui con una gata quebrada, los 5 bebés y otra rescatada”, relató, al tiempo que agradeció la atención de los veterinarios Guillermo N. Basualto y Carla G. Muñoz.

Para quienes deseen colaborar con los gastos de atención y recuperación de los animales, habilitó el alias solmal20.mp, a nombre de Maldonado Natalia.

Las distintas iniciativas buscan reunir los recursos necesarios para garantizar la atención veterinaria y el bienestar de los animales rescatados, además de facilitar su recuperación y mejorar sus posibilidades de hallar un hogar definitivo.

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