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La Policía de Santa Cruz pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de José Luis Soria, de 42 años, quien es buscado en Río Gallegos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, es de contextura semirrobusta, mide 1,69 metros, tiene tez morena y barba poco poblada. Al momento de ausentarse vestía ropa deportiva de color negro.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, se solicita comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.