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La solidaridad con los animales en situación de vulnerabilidad vuelve a estar presente en Río Gallegos. En esta oportunidad, una agrupación proteccionista solicitó la colaboración de la comunidad para cubrir los gastos veterinarios de “Golfito”, un perro de aproximadamente 15 años que permanece internado.

El can necesita realizarse análisis de sangre de urgencia y continuar con su atención médica. Su pronóstico es reservado: presenta bradicardia y además tiene un tumor en los testículos.

Desde “Valentín en cada huella” dieron a conocer la historia de “Golfito”, llamado así por la joven que lo rescató. “¡Necesita de todos!”, expresaron y agregaron: “Quedó internado tiene aprox 15 años”.

El perro de aproximadamente 15 años atraviesa un cuadro complejo.

Aquellas personas que quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias valentin.huellitas, precisó la agrupación, que además remarcó: “Cada aporte, por más pequeño que sea, hace una gran diferencia. Gracias por acompañarnos y ayudar a quienes más lo necesitan”.