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Un joven de Río Gallegos falleció en Mar del Plata y sus familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para reunir el dinero necesario para trasladar sus restos a la capital santacruceña. Se trata de Lucas González, conocido como “Colo”, quien tenía 26 años.

El objetivo es recaudar $3.950.000 para cubrir los gastos del traslado. A través de las redes sociales, sus seres queridos apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder despedirlo en Río Gallegos.

“Hoy nos toca despedirlo con el corazón roto, quedándonos con su sonrisa y todos los recuerdos compartidos. Estamos ayudando a recaudar el dinero para cubrir el traslado desde Mar del Plata hasta Río Gallegos, para que pueda descansar junto a su mamá y podamos darle el último adiós”, indicaron. Asimismo, remarcaron que cualquier contribución, por pequeña que sea, representa una ayuda importante para alcanzar el monto necesario.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias pasado.blusa.cacao, a nombre de Ángeles Anahí Aquino. “Gracias de corazón por acompañarnos en este momento tan doloroso. Hasta siempre, ‘Colo’. Te vamos a extrañar toda la vida”, concluyeron en la publicación.

El dolor de su mejor amigo

Andrés Tomás Luna, el mejor amigo de Lucas, también compartió un sentido mensaje de despedida en las redes sociales, en el que manifestó su incredulidad y el profundo dolor por la pérdida: “Hoy el dolor te ganó, hermano mío… Hoy no entendí el mensaje ni la llamada, tampoco la creí, dije qué mal chiste, hasta que caí sin expresión mientras todos comentaban y hablaban de vos y yo en silencio… ‘Colo’, mi hermano y mi mejor amigo. Hoy me toca despedirte y todavía no puedo creer que ya no vamos a reír ni a jugar juntos”.

En otro tramo de su mensaje, recordó los momentos difíciles que atravesó Lucas y expresó su deseo de que pudiera encontrar paz: “La vida te hizo atravesar dolores que nunca tendrías que haber vivido, heridas que cargaste durante años y que ojalá hubieras podido sanar. Hoy me duele pensar en todo lo que sufriste y en todo lo que todavía merecías vivir. Ojalá donde estés encuentres esa paz que tanto necesitabas y puedas descansar junto a tu mamá”.

Finalmente, Andrés reiteró el pedido de colaboración para concretar el traslado y poder despedir a su amigo en su localidad. “Te voy a extrañar toda mi vida. Siempre vas a ser mi hermano, mi mejor amigo y una parte de mi corazón se va con vos. También quiero pedirles ayuda para que Lucas pueda ser trasladado hasta donde descansa su mamá, y así podamos despedirlo y darle el descanso junto a ella”, cerró.