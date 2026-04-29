Actualmente, Nury se encuentra internada en la Clínica Medisur, a la espera de recibir fármacos fundamentales para combatir la enfermedad. Sin embargo, el tiempo es un factor crítico en este tipo de patologías, por lo que sus seres queridos solicitan colaboración inmediata.

Medicación urgente requerida

Según informaron sus familiares, Nury necesita comenzar cuanto antes con dosis de los siguientes medicamentos:

Imatinib 400 mg

Dasatinib 100 mg

Nilotinib

“Cada ayuda puede hacer la diferencia”

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la familia expresó la angustiante situación: “Mi mamá fue diagnosticada con leucemia y necesita comenzar cuanto antes su tratamiento oncológico, pero lamentablemente todavía no le llegó su medicación correspondiente. Necesitamos conseguirla lo antes posible para que pueda iniciar el tratamiento sin demoras”.

“Si alguien tiene esta medicación y puede donar aunque sea algunas pastillas, o conoce a alguien que la tenga, por favor comuníquese con nosotros. Cualquier ayuda, por mínima que sea, puede significar muchísimo”, agregaron.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar con este pedido solidario pueden comunicarse a los siguientes números:

Ariela: 2966 30 8299

Paola: 2966 57 9527

La familia también solicita difundir el mensaje para ampliar el alcance del pedido y aumentar las posibilidades de conseguir la medicación a tiempo.

“Les pedimos de corazón que compartan esta publicación. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que puedan ayudar y a quienes compartan, que Dios se los multiplique”, concluyeron.