Rita Mabel Villegas, de 61 años, exprofesora del Salesiano y actualmente docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG), atraviesa un momento delicado de salud.

A través de redes sociales, sus colegas y allegados pidieron cadenas de oración por su pronta recuperación. Según pudo saber La Opinión Austral, la profesora universitaria enfrenta una batalla contra el cáncer.

La Casa Salesiana Río Gallegos dio a conocer la complicada situación de la doctora en Ciencias Empresariales y Sociales: “Pedimos a Dios que le dé fuerza, consuelo y esperanza, que la rodee de amor y de cuidado, y que le conceda alivio y paz en su corazón”, se indicó en un posteo.

Asimismo, la periodista Karina Taberne se hizo eco de esta noticia y expresó en su cuenta de Facebook: “Los invito a unirnos en oración, con sus pensamientos y energía para la querida Rita Mabel Villegas. Gracias, gracias, gracias”.