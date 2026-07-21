Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Río Gallegos se movilizó en una cadena de oración por la salud de Jazmín Candela Dose, una joven de 22 años que atraviesa un delicado estado de salud tras ser diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Debido a la gravedad de su cuadro, fue incorporada a la lista de espera de emergencia para un trasplante de corazón.

La convocatoria fue impulsada por Exalumnas de María Auxiliadora Río Gallegos, institución de la que Jazmín egresó en la promoción 2021. A través de un mensaje difundido en redes sociales, invitaron a vecinos, familiares y fieles a unirse en oración para pedir por su recuperación y para que aparezca un donante compatible.

El mensaje de la comunidad educativa

En la publicación compartida en Facebook, expresaron:

“Con toda la fe y la confianza en Dios Padre misericordioso rogamos por la salud de la exalumna Jazmín Candela Dose (promoción 2021). Sufre de miocarditis. Su estado es muy delicado e ingresará en lista de espera de emergencia para trasplante. Te invitamos a hacer esta oración (compuesta por Don Bosco) pidiendo la intercesión de María Auxiliadora. Que pronto haya un corazón para Jazmín”.

El mensaje concluye con una oración a María Auxiliadora y el pedido: “María, auxilio de los cristianos, ruega por Jazmín”, acompañado por numerosos mensajes de apoyo y solidaridad de vecinos de Río Gallegos y de la comunidad educativa.

¿Qué es la miocarditis?

La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, conocido como miocardio. Esta afección puede disminuir la capacidad del corazón para bombear sangre al organismo y provocar síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar y alteraciones en el ritmo cardíaco, conocidas como arritmias.

Entre las causas más frecuentes se encuentra la infección por virus, aunque también puede desarrollarse como consecuencia de reacciones a medicamentos o enfermedades inflamatorias. En los casos más graves, la miocarditis puede debilitar de manera significativa el corazón, favoreciendo la formación de coágulos y aumentando el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto o la necesidad de un trasplante cardíaco.

Mientras Jazmín permanece en lista de espera de emergencia, familiares, amigos y toda la comunidad de Río Gallegos mantienen viva la esperanza y multiplican las cadenas de oración para acompañarla en este difícil momento.