Una familia de Río Gallegos solicita con urgencia dadores de sangre para Nury Lozano, quien fue diagnosticada recientemente con leucemia aguda y que actualmente se encuentra internada en terapia intensiva mientras recibe tratamiento.

Según informaron sus familiares, Nury está internada en el sanatorio Medisur y necesita transfusiones frecuentes de plaquetas y glóbulos rojos, por lo que es fundamental contar con donantes de sangre.

Solicitan donantes de sangre 0+

La familia difundió el pedido a través de las redes sociales. “Tengo a mi mamá con leucemia aguda y estamos compartiendo todo el tiempo que necesitamos donantes. Ella está en terapia en Medisur y para su tratamiento necesita transfusión de plaquetas seguido y de glóbulos”, escribió su hija en una publicación.

El mensaje también fue replicado por su hermano, Alberto Lozano, quien expresó: “Ella es mi hermana Nury, necesita dadores de sangre. Desde ya muchas gracias”.

Quienes puedan colaborar deben acercarse con su DNI al área de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos, ubicado en José Ingenieros 98, de Lunes a sábado de 7:30 a 14:30 horas.

El pedido es a nombre de Nury Lozano.

Para más información o consultas, también se puede contactar al servicio de hemoterapia del hospital mediante WhatsApp al 2966-616828.

Los familiares remarcaron que las donaciones son fundamentales para que Nury pueda continuar con su tratamiento, ya que los pacientes con leucemia suelen requerir transfusiones frecuentes durante su recuperación. Cada donación puede marcar una diferencia en el tratamiento de la paciente.