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Una familia de Río Gallegos está solicitando dadores de sangre para Nury Lozano, quien fue diagnosticada con leucemia aguda y se encuentra internada en la Clínica Medisur.
Como en ocasiones anteriores, la familia difundió el pedido a través de las redes sociales.
“Buenas gente, por favor, es un pedido para mi mamá, necesita transfusión de plaquetas y nuevamente solicitamos donadores de sangre !!”, publicó su hija Ariela.
Los donantes deberán presentarse con su DNI, de lunes a sábado de 07:30 a 14:30 en el Hospital Regional, sito en José Ingenieros 98. El pedido es a nombre de Nury Lozano.
Para más información o consultas, también se puede contactar al servicio de hemoterapia del hospital mediante WhatsApp al 2966-616828.
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