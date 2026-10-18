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La familia de Benjamín Montiel pidió una nueva cadena de oración para acompañar al niño, que permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos.

Sus padres Emma Montiel y Melina Godoy, se contactaron con La Opinión Austral para compartir la situación que atraviesan y solicitar el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento.

Benjamin permanece internado en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Su padre, comentó que Benjamín debió ingresar nuevamente a terapia intensiva y, debido a su delicado estado de salud debido a un cuadro de rinovirus, los médicos tuvieron que sedarlo por completo e intubarlo.

Ante esta situación, la familia renovó el pedido de oración y convocó a quienes deseen sumarse para enviarle fuerzas y acompañarlo con mensajes de aliento.

Sus seres queridos agradecen cada muestra de cariño y solidaridad, y esperan contar con el apoyo de la comunidad mientras Benjamín atraviesa este momento tan delicado.