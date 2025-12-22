Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Polenta”, la mascota de una familia de Río Gallegos continúa perdida. La última vez que la vieron fue el 5 de diciembre

Semanas atrás, Helena Bórquez, manifestó a La Opinión Austral: “Recorrí toda la ciudad desde el viernes a la tarde que no volvió”.

El extravío ocurrió en la zona cercana al edificio de Vialidad Provincial sobre avenida Lisandro de la Torre.

Polenta es una perra mestiza de tamaño mediano de color marrón claro. Su historia refleja una segunda oportunidad. “La tengo hace tres años. Los veterinarios me han dicho que debe tener entre cinco y seis años”, señaló Borquez.

La familia que la perra puede estar desorientada y pidió que cualquier vecino que la vea se comunique de inmediato. Cabe mencionar que “Polenta” llevaba un collar al momento de su desaparición.

En caso de que alguien la encuentre, piden que la retengan con cuidado y avise a los teléfonos 2966-693397 o 2966-567407.