La empresa de transporte urbano CityBus dio a conocer un lamentable suceso en el barrio 400 Departamentos de Río Gallegos.

Este jueves, alrededor de las 22:40, en la esquina de las calles Santa Fe y Ameghino, una unidad que se encontraba circulando fue apedreada por desconocidos.

De acuerdo a lo que informó la empresa, dicha esquina es considerada una de las zonas de riesgo debido a que ya es la cuarta ocasión en que se repite un hecho de estas características.

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas, pero advirtieron que este acto podría haber derivado en consecuencias más graves.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y vecinas de la zona que en caso de tener alguna información, pueden comunicarse con la Policía o dirigirse a las instalaciones de CityBus, sitas en Parque Industrial 833.