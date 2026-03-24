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La jornada de vacunación en Río Gallegos fue postergada por razones climáticas, según informó la Caja de Previsión Social en un comunicado oficial.

Desde el organismo confirmaron que la actividad, organizada junto al Ministerio de Salud de Santa Cruz, se realizará el jueves 26 de marzo, en el horario de 8:30 a 15:00 horas.

¿Dónde se realizará la vacunación?

La jornada tendrá lugar en Av. San Martín 1058, donde se prevé retomar la actividad con normalidad y garantizar el acceso a la vacunación para la comunidad.

La decisión de reprogramar responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los vecinos y del personal sanitario, priorizando el correcto desarrollo de la jornada.

“Se recuerda la importancia de asistir en la nueva fecha para mantener al día el calendario de vacunación”, indicaron desde el Gobierno provincial.