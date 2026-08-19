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La hidroponía vuelve a posicionarse como una alternativa para producir alimentos frescos y de calidad, especialmente en regiones como Santa Cruz, donde las bajas temperaturas limitan la producción de hortalizas durante gran parte del año. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Miguel Piloñeta, quien brindó detalles sobre esta técnica entrevistado en Radio LU12 AM680 y destacó que cualquier familia con un pequeño espacio puede iniciarse en este tipo de cultivo.

“La hidroponía consiste en cultivar plantas sin utilizar tierra. Lo que necesitan para crecer es agua y nutrientes minerales, que se incorporan mediante soluciones preparadas especialmente para cada tipo de cultivo“, resumió el especialista.

Bajo “techo” y con agua y minerales. La hidroponía vuelve a posicionarse como una alternativa para producir alimentos frescos y de calidad, especialmente en regiones como Santa Cruz.

Según explicó, el sistema puede implementarse desde grandes emprendimientos comerciales hasta pequeños proyectos hogareños. En este último caso, basta con contar con algunos caños de PVC, un recipiente para almacenar la solución nutritiva y una pequeña bomba que permita recircular el agua.

Un sistema sencillo para empezar en casa

Piloñeta detalló que el método más difundido actualmente utiliza caños colocados con una leve pendiente, donde se ubican los plantines mientras sus raíces permanecen en contacto permanente con el agua enriquecida con sales minerales.

“Los caños pueden ser los mismos de PVC que se utilizan para desagües. No hace falta comprar equipamiento especial. Con un balde, un recipiente reciclado y una pequeña bomba, como las que se usan en peceras, ya se puede comenzar”, explicó.

Ingeniero Agrónomo Miguel Piloñeta.

Las verduras obtenidas mediante este sistema llegan al consumidor con la raíz intacta, una característica que suele verse en las góndolas de supermercados y verdulerías, donde se comercializan identificadas como productos de cultivo hidropónico.

Una ventaja para el clima patagónico

El ingeniero consideró que esta técnica representa una oportunidad especialmente importante para la Patagonia austral, donde las condiciones climáticas dificultan la producción durante el invierno.

“Nuestra zona tiene productores en invernaderos, pero existe un período del año en el que las temperaturas y la escasa cantidad de luz hacen prácticamente imposible continuar con los cultivos tradicionales. Con la hidroponía se puede producir durante todo el año”, afirmó.

Incluso recordó que este tipo de experiencias no son nuevas. Contó que ya en la década del 80 realizó ensayos en Río Gallegos utilizando bandejas con soluciones nutritivas e iluminación artificial mediante tubos fluorescentes para producir forraje destinado a la alimentación animal.

Con caños de PVC se puede construir un buen sistema, sin necesidad de una gran estructura.

“Lo hicimos durante dos años y los resultados fueron muy buenos. Los animales consumían prácticamente todo el material verde producido”, recordó.

Alimentos más sanos

Entre las principales ventajas del sistema, Piloñeta destacó que el ciclo de producción es más corto que el cultivo convencional y que las plantas prácticamente no presentan enfermedades asociadas al suelo.

“Al no estar en contacto con la tierra, disminuyen muchísimo los problemas de hongos y otras enfermedades. Además, no se utilizan pesticidas, por lo que se obtiene un alimento mucho más sano“, explicó.

Las plantas verdes salen con raíz cuando se las saca.

Precisamente, esa calidad diferencial hace que las verduras hidropónicas tengan un valor superior en el mercado. “Lo que llega a la mesa es una planta que creció en un ambiente totalmente inocuo, sin agroquímicos. Eso también explica por qué tiene un precio más elevado en las góndolas”, indicó.

La huerta familiar

Más allá de las posibilidades comerciales, Pilonieta remarcó el valor de recuperar la costumbre de producir alimentos en el hogar. “La huerta familiar ayuda muchísimo. No solamente mejora la calidad de lo que comemos, sino que también representa un ahorro para la economía de la casa“, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la hidroponía puede ser una excelente herramienta para quienes disponen de poco tiempo o prefieren evitar el trabajo de preparar el suelo. “Con este sistema todo queda a una altura cómoda para trabajar y permite tener verduras frescas prácticamente durante todo el año“, concluyó.