La 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike convocó este lunes 8 de diciembre a miles de personas que, desde la madrugada, emprendieron el camino hacia el santuario ubicado a las afueras de Río Gallegos. La manifestación de fe, que se desarrolla en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, volvió a reunir a familias, grupos juveniles, ciclistas y creyentes que año tras año mantienen viva la tradición.

