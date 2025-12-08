Your browser doesn’t support HTML5 audio
La 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike convocó este lunes 8 de diciembre a miles de personas que, desde la madrugada, emprendieron el camino hacia el santuario ubicado a las afueras de Río Gallegos. La manifestación de fe, que se desarrolla en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, volvió a reunir a familias, grupos juveniles, ciclistas y creyentes que año tras año mantienen viva la tradición.
