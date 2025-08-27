Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la Capilla María de Nazaret de la capital santacruceña, desde el viernes 22 de agosto, está desarrollándose el rezo del rosario y la novena en el marco de la Fiesta Jesús Nazareno.
Este sábado a las 19:00 tendrá lugar el último día de la novena y posteriormente, misa a las 20:00, en la parroquia San José Obrero, sita en avenida Lisandro de la Torre 113.
Finalmente, este domingo, desde las 12:00, se realizará una procesión desde la parroquia San José Obrero hasta la Capilla María de Nazaret, ubicada en Pablo Neruda 745. A continuación, desde las 13:30, en la capilla se celebrará la misa.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario