Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Capilla María de Nazaret de la capital santacruceña, desde el viernes 22 de agosto, está desarrollándose el rezo del rosario y la novena en el marco de la Fiesta Jesús Nazareno.

Este sábado a las 19:00 tendrá lugar el último día de la novena y posteriormente, misa a las 20:00, en la parroquia San José Obrero, sita en avenida Lisandro de la Torre 113.

Finalmente, este domingo, desde las 12:00, se realizará una procesión desde la parroquia San José Obrero hasta la Capilla María de Nazaret, ubicada en Pablo Neruda 745. A continuación, desde las 13:30, en la capilla se celebrará la misa.