En el auditorio de la Iglesia Movimiento Misionero Cristiano de Río Gallegos, este jueves se formalizará la adhesión al decreto nacional N° 486/2025, que otorga personería jurídica a las iglesias no católicas como entidades religiosas. El acto contará con la participación del presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Christian Hoft.

Al respecto, la secretaria de Culto de Santa Cruz, Mónica Pereyra, explicó que “por primera vez en la historia de Santa Cruz, adherimos a este decreto que responde a un reclamo de años de las iglesias”.

“El reconocimiento a las iglesias no católicas implica beneficios concretos y mayor legitimidad institucional”. MÓNICA PEREYRA, SECRETARIA DE CULTO

“Antes debían inscribirse como fundaciones o asociaciones, con mayores costos y limitaciones. Ahora podrán ser reconocidas formalmente como entidades religiosas, lo cual implica beneficios concretos y mayor legitimidad institucional”, señaló.

Pereyra comentó que se cursaron invitaciones a todas las confraternidades y consejos de pastores de la provincia: “Convocamos a representantes de todas las localidades. Este encuentro busca despejar dudas, explicar el alcance del decreto y, sobre todo, dar un paso histórico en el reconocimiento de las comunidades de fe no católicas en Santa Cruz”.

La Mesa de Diálogo Interreligioso se realizará este viernes en el Salón Gregores.

Por otra parte, la funcionaria adelantó que este viernes a las 10:00 en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, se desarrollará la primera Mesa de Diálogo Interreligioso de Santa Cruz, dando cumplimiento a una ley sancionada en 2022 que no había sido implementada.

“Será un espacio plural, donde estarán presentes iglesias evangélicas, adventistas, mormones, testigos de Jehová y también la Iglesia Católica. Queremos dialogar sobre la realidad social y espiritual de la provincia, compartir diagnósticos y proyectar líneas de trabajo conjunto”, señaló Pereyra.

Por último, destacó el carácter social de la iniciativa: “Las iglesias tienen una fuerte presencia en lo comunitario. Nos interesa abordar temas como la prevención del suicidio, las adicciones y la violencia. Este ámbito permitirá que cada entidad aporte su mirada y que, junto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, podamos avanzar en herramientas y políticas que sirvan a la sociedad santacruceña”.