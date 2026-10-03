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El Club Hispano Americano expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Alfonsina Quinteros, quien durante muchos años formó parte de la institución y se desempeñó como secretaria.

Desde la institución la recordaron como una compañera muy querida, siempre dispuesta a ayudar y caracterizada por su calidez y su sonrisa.

“Siempre dispuesta a ayudar y a recibirnos con esa sonrisa que la caracterizaba”, destacaron en su comunicado.

Alfonsina atravesaba complicaciones de salud y esperaba recuperarse para poder volver a trabajar. Su fallecimiento generó tristeza entre quienes compartieron junto a ella años de trabajo y diferentes momentos dentro del Club.

Desde el Hispano Americano acompañaron con cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y destacaron que su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir tantos años a su lado.

“Gracias por tantos años compartidos, Alfonsina. Descansá en paz”, expresaron desde la institución