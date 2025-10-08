Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A los 82 años, este martes falleció Eduardo Faustino Rodríguez, vecino de Río Gallegos.

La Asociación Centro Gallego de Río Gallegos-Mutualidad lamentó la muerte de quien fuese integrante de la Comisión Directiva de la institución en distintos períodos, colaborando con dedicación y compromiso hacia la comunidad gallega.

El pesar también embargó a la Asociación Española de Socorros Mutuos de Río Gallegos, institución de la que fue presidente del 2003 al 2007.

Por su parte, el Club Deportivo Hispano Americano expresó sus condolencias ante el fallecimiento de su socio vitalicio N°44.

“Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Su compromiso y amor por nuestra institución quedarán siempre en la memoria Celeste”, manifestaron.