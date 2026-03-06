Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela Industrial en Procesos Energéticos funciona desde su creación, año 2019, en instalaciones de la UTN en Río Gallegos. En este contexto, desde el año 2025 el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz solicitó en reiteradas oportunidades la firma de un convenio que permita formalizar y regularizar el uso de las aulas donde se dictan las clases.

Durante 2025 y lo que va de 2026 se llevaron adelante tres reuniones entre las autoridades educativas y la universidad. Como resultado de esos encuentros, la UTN comunicó que a partir de este año no podrá continuar prestando la totalidad de las aulas que requiere la institución educativa.

La medida genera una fuerte afectación para los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año, que corresponden al tramo orientado de la educación técnica, y comunidad educativa ya que implicó determinar espacios disponibles para garantizar el desarrollo normal de las actividades.

Ante esta situación, el Consejo Provincial de Educación dispuso una reorganización institucional que incluye el traslado de estudiantes, docentes y auxiliares de la educación a otros establecimientos educativos de la ciudad para garantizar la continuidad de las clases.

En este marco, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen pidió a las autoridades de la UTN que puedan reflexionar sobre la decisión adoptada y reconsiderar la medida, teniendo en cuenta que el impacto recae directamente sobre la comunidad educativa.

Cabe recordar que desde su creación la Escuela Industrial en Procesos Energéticos no cuenta con un edificio propio y hasta el 2023 no se había planificado la construcción del mismo. En este sentido, el año pasado el Gobierno anunció la construcción de una nueva sede para la institución. Actualmente, el equipo de arquitectos del Consejo Provincial de Educación trabaja en el proyecto, que contará con financiamiento provincial.

Reclamo de Padres

Los padres del EIPE, solicitaron la intervención del Estado, para revertir e esta situación que atraviesan más de 400 estudiantes. Ante la decisión de una reorganización institucional de los alumnos, por diferentes escuelas de Rio Gallegos, los padres sostienen que algunos edificios tienen problemas edilicios.

Más de 400 alumnos, al día de hoy, continúan sin clases.