Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este sábado 8 de noviembre en Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 7°C.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y el viento soplará del Suroeste con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula (0%).

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán ventosas, con viento del Suroeste entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 79-87 km/h. La temperatura descenderá a unos 13°C y no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según el sitio Meteored, el sábado presentará una jornada parcialmente nublada y ventosa. La temperatura máxima será de 17°C y la mínima de 11°C hacia la noche.

El viento soplará desde el Suroeste durante casi todo el día, con velocidades sostenidas entre 39 y 77 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 77 km/h en horas de la tarde. La sensación térmica se mantendrá estable, cercana a la temperatura ambiente, y no se prevén precipitaciones.

El índice de rayos UV alcanzará un valor alto de 7 entre las 13 y 14 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor 15-25 durante la exposición al sol.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

De acuerdo con el modelo de Windguru, este sábado 8 de noviembre se prevé una jornada con viento predominante del Oeste y Suroeste, con velocidades promedio de entre 21 y 24 nudos (39 a 45 km/h), y ráfagas que podrían llegar a 38 nudos (alrededor de 70 km/h).

La temperatura oscilará entre los 11°C por la mañana y 16°C durante la tarde, manteniéndose templada y sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado a mayormente cubierto durante la mayor parte del día.