En el Octubre Rosa, Guerreras Rosa del Viento llevará adelante la 5ta Regata Rosa y en esta edición homenajeará a Paula Carrillo, quien era integrante del grupo y suboficial Escribiente con prestación de servicios en la Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas de la Policía de Santa Cruz y falleció el 31 de agosto pasado.

En este marco, la Policía de Santa Cruz convoca a la comunidad a participar de la caminata homenaje a las Guerreras Rosa del Viento.

Guerreras Rosa del Viento se prepara para una nueva Regata Rosa.

La convocatoria es a las 10:00 en la Jefatura de Policía, sita en Piedra Buena 64, hasta el galpón del borde costero, donde se sumarán al acto de la 5ta edición

La propuesta es abierta a la comunidad e invitan a llevar una prenda rosa y una flor.

De acuerdo al cronograma, la recepción de la Caminata Rosa será a las 11:00 y la llegada de la regata, una hora después, tras lo cual tendrá lugar el acto. La actividad contará con la participación de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” y la Banda de Música Policial “14 de Noviembre”.

¿Por qué reman?

Rosa del Viento es un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que se conformó en 2021 en Río Gallegos y se reúne para practicar el remo en bote dragón, una actividad que aminora los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y es, a la vez, un espacio de contención.

El ejercicio de estiramiento que se realiza al remar ayuda a recuperar movilidad, mejorar la postura y prevenir el linfedema, una afección que surge cuando en la operación extirpan los ganglios y se inflaman los brazos.