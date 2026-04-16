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En el Mes de Concienciación sobre el Autismo, la Fundación TEA de Río Gallegos está llevando adelante diversas actividades.

Este año, el lema del día mundial es “Autismo y humanidad: toda vida tiene valor”. De esta manera, la celebración de 2026 destaca y reivindica la dignidad y el valor de todas las personas autistas como parte integrante de futuro común de la humanidad.

En este marco, el viernes pasado en la sede de la fundación, el Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA), en conjunto con el Gobierno de Santa Cruz, llevó adelante una kermesse concientizadora teniendo como principal objetivo promover la inclusión a través de la diversión compartida. La actividad fue abierta a toda la comunidad.

Continuando con las acciones programadas para este mes, este sábado a las 15:00 hasta las 17:00 tendrá lugar la charla solidaria abierta a la comunidad “Autismo(s). Menos juicios, más apoyos” organizada en conjunto con la Pastoral de la Salud.

“Es una charla abierta que pertenece a un nuevo proyecto de la fundación que busca llevar información y herramientas a toda la sociedad de forma gratuita, a demanda. En esta oportunidad, nos convocaron desde el obispado y finalmente se concretó desde Pastoral de la Salud”, comentó Silvina Lamas, presidenta de Fundación TEA, a La Opinión Austral.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Parroquia San Jorge, sita en Marcelino Álvarez 600 en la capital provincial.

A modo de colaboración, se solicita a los asistentes llevar alimentos no perecederos para distribuir a familias en situación de vulnerabilidad.

“Vamos a llevar a nuestras profesionales que van a poder dar información, desmitificar, charlar con la comunidad, quitar dudas y miedos y transmitir de manera amena en una charla con mucha ida y vuelta, se va a ir replicando en los lugares donde nos vayan convocando”, acotó.

Lamas explicó que “la idea es que los vecinos vayan conociendo que es el autismo y perdiéndole el miedo, sabiendo que es una realidad, cómo puede aportar cada uno desde su lugar, cuáles son los apoyos que más se utilizan, qué es lo que pueden esperar, cuándo se puede intervenir”.