Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En tiempos de sedentarismo y estrés, un grupo de profesoras se unen para llevar adelante una jornada de movimiento dedicada a la salud y el bienestar.

Se trata de la tercera jornada solidaria que realizarán y que tendrá lugar este sábado 5 de septiembre en Entre Ríos 355 en Río Gallegos.

En total hay cinco clases previstas. A las 15:00, la jornada abrirá con esferodinamia, a cargo de Clara; a las 16:00, será el turno de pilates mat, a cargo de Marga; a las 17:00, habrá clase de hatha yoga con Paula; a las 18:00, strechting, a cargo de Pato; y a las 19:00, pilates en step con Mariel.

Sobre las clases

La esferodinamia alivia la espalda y libera el estrés. El trabajo con esferas ayuda a descomprimir la columna y relaja la zona lumbar y cervical, a través de un estiramiento sin impacto ni exigencias.

El pilates mat es un sistema de ejercicio físico y mental de bajo impacto que fortalece el cuerpo, mejora la postura y conecta la respiración con el movimiento consciente. Se basa en trabajar la concentración, el control, la fluidez y la respiración.

El hatha yoga se combina el movimiento consciente con la respiración para entrenar el cuerpo y la mente. Cuando la mente se concentra en el momento presente el cuerpo logra relajarse y aliviar estrés y tensiones acumuladas. La clase se adapta a cada participante.

El stretching es una actividad física que se basa en ejercicios de estiramientos y cuyo objetivo principal es la flexibilidad muscular y la ampliación de los rangos articulares. Busca mejorar la postura y aliviar contracturas y tensiones entre algunos de sus beneficios. En tanto que el pilates en step, es el equilibrio perfecto entre dinamismo y control. Una propuesta en dos etapas donde se combinan el trabajo cardiovascular con la precisión del pilates sobre el step para fortalecer el cuerpo de manera localizada.

La entrada a la jornada puede ser leche larga vida, azúcar, harina, aceite, chocolate, levadura, galletitas, etc. Todo lo reunido será donado al Merendero Manitos Verdes del barrio Madres a la Lucha.

Cabe mencionar que no es necesaria una inscripción previa, sólo hay que llegar cinco minutos antes de la clase. Los lugares se ocuparán por orden de llegada hasta completar la capacidad y se puede participar en una clase, varias o en la jornada completa.