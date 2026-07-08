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La Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) informó que luego del receso invernal establecido por Calendario Académico UNPA, las autoridades de la UARG han decidido suspender las actividades académicas y administrativas en el campus universitario del 27 al 31 de julio, inclusive, por Disposición 381/26.

En la disposición, firmada por la decana Karina Franciscovic, se considera la situación financiera que afecta gravemente el normal funcionamiento de las universidades nacionales y la estimación del ahorro en gastos correspondientes a los servicios de gas y electricidad, así como a la provisión de agua, que se generaría con el cierre de la última semana de julio.

“De ese modo, se procura reducir a cero el consumo de gas y electricidad durante tres semanas completas, lo que impacta disminuyendo significativamente los gastos”, indican.

Asimismo, señalan que está previsto un listado de tareas de mantenimiento preventivo, seguridad y mejoras de infraestructura programadas para llevar adelante durante la tercera semana del mes de julio.

Por tal motivo, el Departamento de Administración de Personal comunica que el personal docente y NODOCENTE de la UNPA-UARG deberá reintegrarse el lunes 3 de agosto presentándose en el Campus Universitario, en la oficina de la Jefatura de Personal, donde estarán a disposición las planillas de firma para el registro de asistencia.

Además, ante la nueva Disposición, Secretaría Académica ha reprogramado las mesas de examen afectadas, las nuevas fechas pueden verse en el sistema Guaraní 3w o en www.uarg.unpa.edu.ar

Cabe mencionar que la medida no es nueva, hace dos años, la UNPA-UARG había tomado la misma determinación buscando reducir gastos.