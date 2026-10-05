Desde este mediodía, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) lleva adelante tareas de reparación y acondicionamiento sobre un transformador ubicado en la intersección de las calles Alfonsín y Lavalle, en Río Gallegos, luego de que se registrara un foco de incendio en el equipo perteneciente a la red de distribución eléctrica.

Según informó la empresa provincial en un comunicado, las labores están a cargo de una cuadrilla especializada y tendrán una duración estimada de ocho horas, período durante el cual se trabajará para garantizar las condiciones de seguridad necesarias y avanzar hacia la normalización del servicio.

Las tareas de emergencia demandarán unas ocho horas y afectarán el suministro eléctrico en sectores cercanos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sectores afectados

Por la complejidad de las maniobras, el suministro eléctrico permanecerá interrumpido en distintos sectores de las calles Alfonsín, Congreso, Lavalle, Perito Moreno y Darwin, además de las zonas aledañas.

Para cerrar, SPSE solicitó a automovilistas y peatones “evitar transitar o acercarse al sector, respetando los cortes y perímetros delimitados”.