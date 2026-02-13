Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abandono animal sigue, por desgracia, marcando presencia en la ciudad de Río Gallegos. Esta vez trascendió la historia de dos gatitas que fueron dejadas a su suerte junto a sus crías y lograron ser rescatadas por vecinos solidarios. Los pequeños ya encontraron familia; ellas, en cambio, todavía esperan una oportunidad.

El caso fue difundido por la agrupación proteccionista “Valentín en cada Huella”, que este viernes publicó en sus redes sociales: “Ellas ya dieron todo por sus bebés… ahora nos necesitan. Son dos mamás rescatadas en la misma situación“.

Las felinas atravesaron miedo, abandono y frío, aunque nunca dejaron de proteger a sus crías. “Hoy sus bebés ya fueron dados en adopción, ellos tienen hogar. Pero ellas se quedaron esperando”, remarcaron desde el grupo.

En esa línea, señalaron que se necesita tránsito urgente o adopción responsable para ambas (se entregan por separado). “Para poder castrarlas y prepararlas para encontrar la familia que realmente merecen. Son buenas, amorosas y muy limpias. Se adaptan, usan piedritas y solo buscan un lugarcito seguro donde descansar”, enfatizaron.

Además, solicitaron colaboración con alimento balanceado y piedritas sanitarias. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con “Valentín en cada Huella” a través de su cuenta oficial de Facebook o Instagram.

“No dejemos que la maternidad sea su condena. No podemos soltarlas ahora, no después de todo lo que lucharon. Si podés ayudar con tránsito o insumos, escribinos. Entre todos podemos cambiar el final de su historia”, cerraron.