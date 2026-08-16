Rescataron a un caballo suelto que deambulaba por la vía pública en Río Gallegos El equino fue capturado por personal de la División Operaciones Rurales y quedó bajo resguardo policial, a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

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Personal de la División Operaciones Rurales Río Gallegos intervino este sábado 15 de agosto luego de recibir un aviso al servicio de emergencias 911 por la presencia de un caballo que se encontraba deambulando por la vía pública.

Tras recibir la alerta, una comisión policial se dirigió hasta el lugar indicado y constató la presencia del equino. Los efectivos lograron capturar al animal para evitar posibles riesgos tanto para su integridad como para la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Una vez rescatado, el caballo fue puesto bajo resguardo y se realizó la correspondiente verificación de sus características, entre ellas pelaje, sexo, edad y marca, con el objetivo de dejar asentados los datos del animal en las actuaciones.

Finalmente, el equino quedó secuestrado preventivamente y bajo resguardo de la dependencia policial, mientras se dio intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Río Gallegos, autoridad que determinará las medidas correspondientes.