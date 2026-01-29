Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de la División Cuartel Uno de Bomberos de Río Gallegos recibió un llamado especial: un gatito aventurero se encontraba atrapado en la copa de un árbol en el patio de una vivienda ubicada en avenida Kirchner y no podía descender por sus propios medios.

RESCATE-DE-GATITO-1-334x728
Con una escalera de dos tramos y con mucha paciencia, lograron alcanzar al felino para ponerlo a salvo.

Cerca de las 19:11 de este miércoles una dotación de seis efectivos se desplazó con el móvil 805 hacia el domicilio. Utilizando una escalera de dos tramos y con mucha paciencia, lograron alcanzar al felino para ponerlo a salvo.

El gatito ya se encuentra en su hogar, sano y salvo, junto a su familia.

“Para nosotros, cada vida es importante y estamos siempre listos para ayudar, sea cual sea la emergencia”, expresaron desde la Superintendencia de Bomberos.

